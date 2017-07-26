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На западе Волгограда потушили ландшафтный пожар недалеко от ТЦ
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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На западе Волгограда потушили ландшафтный пожар недалеко от ТЦ
Сегодня, 13:43ПроисшествияВиталий КошелевФото: Новости-волжского.рф
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