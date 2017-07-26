На западе Волгограда потушили ландшафтный пожар недалеко от ТЦ
Сегодня, 13:43ПроисшествияВиталий КошелевФото: Новости-волжского.рф
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Сегодня в 12.10 пожарные расчеты были подняты по тревоге из-за возгорания сухой травы в овраге рядом с ТЦ «КомсоМОЛЛ» в Дзержинском районе Волгограда. При этом, как сообщают пользователи соцсетей, дымное облако выросло до огромного размера и пеленой накрыло близлежащие микрорайоны.
Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Ровно час потребовался спасателям, чтобы потушить пожар.
В пресс-службе областного ГУ МЧС также отметили, что в настоящее время ежедневно фиксируется большое количество подобных возгораний. Почти во всех случаях их причиной является человеческий фактор - брошенная непотушенная сигарета или костер. В условиях противопожарного режима спасатели призывают население к бдительности и соблюдению правил обращения с огнем.
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