На западе Волгограда потушили ландшафтный пожар недалеко от ТЦ

Сегодня в 12.10 пожарные расчеты были подняты по тревоге из-за возгорания сухой травы в овраге рядом с ТЦ «КомсоМОЛЛ» в Дзержинском районе Волгограда. При этом, как сообщают пользователи соцсетей, дымное облако выросло до огромного размера и пеленой накрыло близлежащие микрорайоны.

Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Ровно час потребовался спасателям, чтобы потушить пожар.