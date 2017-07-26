На Центральной набережной Волгограда Nissan после ДТП опрокинулся на крышу
Сегодня, 10:11ПроисшествияВиталий КошелевФото: Дмитрий Тимошкин/ ВК, "Жесть Волгограда"
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Серьезная авария произошла сегодня около 3-х часов ночи на пустой дороге. 23-летний водитель «Nissan X-Trail» при повороте на Набережной 62-й Армии заложил слишком крутой вираж, не удержал кроссовер, и он перевернулся, вылетев на обочину.
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Как сообщают пользователи соцсетей, который остановились, чтобы оказать помощь пострадавшим, в машине в общей сложности находились четыре человека.
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Фото: ВКонтакте, "Жесть Волгограда"
На данный момент известно, что пострадала одна из пассажирок – 29-летняя девушка, а также водитель. Им потребовалась госпитализация.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. С места ДТП поверженный кроссовер уже увез эвакуатор.
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