Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
81-летняя волжанка не поверила «внуку», просившему 90 тысяч рублей
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0
81-летняя волжанка не поверила «внуку», просившему 90 тысяч рублей
Сегодня, 14:49ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: pg21.ru
Читайте
также
Карту «Волна» можно будет пополнить в терминалах QIWI
Волгоградцы пытаются повторить эксперимент от ИА «НовостиВолгограда.ру»
Большинство деревьев в так называемом «парке вдов» погибли ещё в 2012 году