81-летняя волжанка не поверила «внуку», просившему 90 тысяч рублей
Сегодня, 14:49ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: pg21.ru
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В Волжском 81-летняя пенсионерка доказала, что не все пожилые люди так доверчивы, как кажется некоторым мошенникам.
Накануне на стационарный телефон пожилой волжанки позвонил неизвестный и представился ее внуком. «Родственник» сообщил, что совершил дорожно-транспортное происшествие, и теперь ему нужны деньги, чтобы урегулировать вопрос с правоохранителями.
Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому, звонивший попросил пенсионерку дать 90 тысяч рублей для освобождения его от уголовной ответственности.
Зная от участкового уполномоченного полиции о подобных способах обмана граждан, женщина не поверила звонившему ей мошеннику и сразу же сообщила в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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