81-летняя волжанка не поверила «внуку», просившему 90 тысяч рублей

В Волжском 81-летняя пенсионерка доказала, что не все пожилые люди так доверчивы, как кажется некоторым мошенникам.

Накануне на стационарный телефон пожилой волжанки позвонил неизвестный и представился ее внуком. «Родственник» сообщил, что совершил дорожно-транспортное происшествие, и теперь ему нужны деньги, чтобы урегулировать вопрос с правоохранителями.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому, звонивший попросил пенсионерку дать 90 тысяч рублей для освобождения его от уголовной ответственности.

Зная от участкового уполномоченного полиции о подобных способах обмана граждан, женщина не поверила звонившему ей мошеннику и сразу же сообщила в полицию.