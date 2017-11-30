В Волгоградской области глава села незаконно торговал землёй

Следственные органы СУ СК по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении главы одного из сельских поселений Дубовского района. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Следственного Управления СК РФ по региону, глава села ещё в 2014 году подал в Росреестр недостоверные сведения о земельных участках. По версии следствия, чиновник сделал это намеренно.

В результате махинаций подозреваемого в границы села были незаконно включены 8,4 гектара сельскохозяйственных земель. Впоследствии чиновник продал двенадцать участков на этой территории в частную собственность местным жителям, значительно занизив их стоимость. По оценке правоохранительных органов, таким образом глава поселения причинил бюджету ущерб на сумму свыше 3,5 млн рублей. Нарушение закона было выявлено в результате прокурорской проверки.