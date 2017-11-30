В Волгограде на улице Черноярской сгорела крыша сауны
Сегодня, 09:20ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: sitv.ru
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В среду вечером в Краснооктябрьском районе произошел пожар в частной бане, расположенной на улице Черноярской.
Вызов на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил в 18:36.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, в кирпичном здании размером 7х20 метров, оборудованном под сауну, горела обрешетка кровли. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Согласно официальной информации, подразделения 2-ой пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 18:56. Во время происшествия никто из людей не пострадал.
Говоря о причине пожара, сотрудники МЧС пока склоняются к тому, что произошло короткое замыкание электропроводки на вводе в здание.
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