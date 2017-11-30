В Волгограде на улице Черноярской сгорела крыша сауны

Говоря о причине пожара, сотрудники МЧС пока склоняются к тому, что произошло короткое замыкание электропроводки на вводе в здание.

Согласно официальной информации, подразделения 2-ой пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 18:56. Во время происшествия никто из людей не пострадал.

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