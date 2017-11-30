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В суд направлено дело лихача, пытавшегося задавить полицейских в Михайловке
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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В суд направлено дело лихача, пытавшегося задавить полицейских в Михайловке

Сегодня, 11:11ПроисшествияВиталий КошелевФото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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