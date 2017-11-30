В суд направлено дело лихача, пытавшегося задавить полицейских в Михайловке
Напомним, 24 июня на главной площади Михайловки на праздновании дня молодежи Гейдаров едва не въехал в толпу людей на своем внедорожнике, а когда начальник Михайловского отдела ГИБДД попытался его остановить, протащил инспектора несколько метров по асфальту.
Напарник пострадавшего полицейского произвел в направлении машины подозреваемого несколько выстрелов, и одна из пуль попала Гейдарову в спину. После этого раненый лихач самостоятельно добрался до больницы и сразу же потерял сознание от большой кровопотери. Согласно результатам анализов выяснилось, что наезд на полицейского подозреваемый совершил в состоянии алкогольного опьянения. Давать какие-либо показания уроженец Азербайджана, неоднократно судимый за хулиганство и незаконное применение оружия, отказался и мотивов своих действий не пояснил.
Как рассказала корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, за преступление по ч.2 ст.318 УК РФ применение насилия в отношении инспектора ДПС Гейдарову грозит до 10 лет тюрьмы.
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