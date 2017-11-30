В Советском районе водитель иномарки задним ходом сбил женщину и скрылся

С места происшествия водитель скрылся. Но вскоре сотрудники ДПС его задержали. 33-летний владелец автомашины Toyota Mark II был доставлен в районный отдел полиции.

Наезд на пешехода произошел в 18:45 на улице Волгоградской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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