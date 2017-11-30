В Советском районе водитель иномарки задним ходом сбил женщину и скрылся
Сегодня, 11:43ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: prokazan.ru
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В минувшую среду вечером в Советском районе города Волгограда под колеса иномарки попала 57-летняя женщина.
Наезд на пешехода произошел в 18:45 на улице Волгоградской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По словам полицейских, водитель легковушки отъезжал от дома №1/6 и при совершении маневра движения задним ходом сбил женщину, переходившую проезжую часть.
А волгоградка, получившая травму ноги, была госпитализирована в больницу.
С места происшествия водитель скрылся. Но вскоре сотрудники ДПС его задержали. 33-летний владелец автомашины Toyota Mark II был доставлен в районный отдел полиции.
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