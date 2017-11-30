В Петров Вале машинисты депо разорили РЖД на 680 тысяч рублей

Заместитель Волгоградского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по делу о хищениях в локомотивном депо города Петров Вал Камышинского района.

В кражах индуктивных шунтов, необходимых для стабильной работы локомотивов, обвиняются три машиниста и один помощник машиниста. С сентября 2016 года по июнь 2017 года они похитили 29 деталей, которые предназначены для разгона электропоезда, для последующей сдачи на металлолом. Кстати, вес одного такого шунта составляет более 100 килограммов.

Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, все преступления были совершены во время движения локомотивов. Общий ущерб, который был нанесен ОАО «Российские железные дороги», составил 679 012 рублей.

В конце июня этого года после очередного преступления сотрудники транспортной полиции задержали часть группы во время разборки индуктивных шунтов. Через них установили остальных сообщников.

В настоящее время уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ соединены в одно производство. Вина всех задержанных работников депо полностью доказана.