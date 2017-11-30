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В Петров Вале машинисты депо разорили РЖД на 680 тысяч рублей
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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В Петров Вале машинисты депо разорили РЖД на 680 тысяч рублей

Сегодня, 12:25ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: pol-nsk-cs2.su
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