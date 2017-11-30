В Ленинском районе поджигателю дома своих родителей грозит 5 лет тюрьмы

В Ленинском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения пытался сжечь родительский дом.

Вечером 30 октября о происшествии в дежурную часть полиции сообщила 35-летняя жительница района. Она рассказала, что проживающий отдельно сын супруга от первого брака был настолько недоволен решением своего родителя продать дом и переехать в другой город, что решил поджечь жилье.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, когда сотрудники полиции задержали подозреваемого, он в содеянном сознался. По его словам, не сумев уговорить отца не переезжать, он решил ему отомстить.

В тот день нетрезвому молодому человеку, использовавшему для поджога бутылку с бензином, помешал проливной дождь. Вместо огня повалил черный дым, который был замечен хозяином дома. Отец успел остановить сына.