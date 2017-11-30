Суд наказал волжанку ограничением свободы за ложный звонок о теракте на ГЭС
Еще в мае волжанка, употребив спиртные напитки, решила «поразвлечься». Она из своей квартиры позвонила на телефон экстренной службы «112» и сообщила о якобы готовящемся террористическом акте на плотине Волжской ГЭС.
При этом в ходе разговора с оператором, женщина ссылалась на то, что будто бы подслушала разговор о том, что будет теракт на гидросооружении. Но когда оператор попросил ее представиться, она испугалась и сбросила вызов, рассказали в пресс-службе городского суда.
В ходе судебного разбирательства подсудимая свою вину признала полностью. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.
Теперь, согласно условиям наказания, женщине нельзя будет выезжать за пределы Волжского, менять место жительства без согласия инспекции. А также придется регулярно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.
В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.
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