Разочарованный жизнью волгоградец расстрелял собственные ноги
Сегодня, 11:55ПроисшествияВиталий КошелевФото: yourepeat.com
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Настоящую экзекуцию устроил себе на днях 26-летний житель Краснооктябрьского района Волгограда.
Во время семейного ужина в своей квартире на ул. Хользунова парень на бытовой почве повздорил с сожительницей. Конфликт продолжался недолго, молодой человек ушел в соседнюю комнату, и, казалось, пламя ссоры угаснет само собой.
Однако вскоре из комнаты раздались один за одним пять выстрелов. К счастью, молодой волгоградец, на которого внезапно накатило чувство безысходности, решил «наказать» те части своего тела, которые не являются жизненно важными. Из травматического пистолета он расстрелял собственные ноги. Пули угодили в правое бедро и голень.
С места жительства пострадавшего доставили в травмпункт №1 г. Волгограда, где медики сняли парню болевой шок и провели необходимые процедуры.
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