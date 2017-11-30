Разочарованный жизнью волгоградец расстрелял собственные ноги

Настоящую экзекуцию устроил себе на днях 26-летний житель Краснооктябрьского района Волгограда.

Во время семейного ужина в своей квартире на ул. Хользунова парень на бытовой почве повздорил с сожительницей. Конфликт продолжался недолго, молодой человек ушел в соседнюю комнату, и, казалось, пламя ссоры угаснет само собой.

Однако вскоре из комнаты раздались один за одним пять выстрелов. К счастью, молодой волгоградец, на которого внезапно накатило чувство безысходности, решил «наказать» те части своего тела, которые не являются жизненно важными. Из травматического пистолета он расстрелял собственные ноги. Пули угодили в правое бедро и голень.