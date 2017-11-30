Пьяный дагестанец открыл стрельбу из пневматики в волжском караоке-баре
Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 ноября. Примерно в 0:10 в дежурную часть поступило сообщение , что кто-то из посетителей нарушает общественный порядок.
По информации пресс-службы Управления МВД России по городу Волжскому, прибывшие на место происшествия полицейские и росгвардейцы задержали подозреваемого в хулиганстве. По словам работников бара и посетителей, дагестанец в состоянии алкогольного опьянения вдруг достал пистолет и стал стрелять в стену.
С места происшествия стражи порядка изъяли сам пневматический пистолет, а также шарики к нему.
На молодого человека, приехавшего из северокавказской республики в гости к друзьям в Волжский, теперь заведено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ . За хулиганскую выходку ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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