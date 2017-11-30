Пьяный дагестанец открыл стрельбу из пневматики в волжском караоке-баре

В Волжском сотрудники правоохранительных органов задержали 24-летнего жителя Республики Дагестан, который устроил стрельбу из пневматического пистолета в помещении караоке-бара, расположенного по улице Оломоуцкой.

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 ноября. Примерно в 0:10 в дежурную часть поступило сообщение , что кто-то из посетителей нарушает общественный порядок.

По информации пресс-службы Управления МВД России по городу Волжскому, прибывшие на место происшествия полицейские и росгвардейцы задержали подозреваемого в хулиганстве. По словам работников бара и посетителей, дагестанец в состоянии алкогольного опьянения вдруг достал пистолет и стал стрелять в стену.

С места происшествия стражи порядка изъяли сам пневматический пистолет, а также шарики к нему.