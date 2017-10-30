Волжанка-рецидивистка поддалась искушению и ограбила пьяного слесаря

В Волжском сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемую в грабеже. Ранее судимая местная жительница не устояла перед соблазном и похитила сумку у нетрезвого слесаря.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, с заявлением о краже обратился 42-летний работник одного из предприятий Волжского. Он рассказал, что незнакомая женщина открыто похитила у него сумку, в которой находились его документы и крупная сумма денег. Самостоятельно догнать преступницу мужчина не смог, поскольку в тот момент был пьян.

Долго разыскивать грабительницу сотрудникам вневедомственной охраны не пришлось — она была оперативно задержана. Оказалось, что 47-летняя волжанка уже далеко не в первый раз нарушила закон: за ней тянется длинный шлейф судимостей за грабежи и кражи. Более того, на момент совершения очередного преступления женщина находилась под административным надзором.