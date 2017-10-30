Волгоградец за взятку приставу в 50 тысяч рублей заплатит 1 миллион штрафа

Житель Краснооктябрьского района города Волгограда серьезно поплатился за свое решение подкупить судебного пристава. За незаконные действия ему придется заплатить штраф в 1 миллион рублей

Волгоградец должен был погасить имеющийся долг на сумму более 370 тысяч рублей, но с выплатой тянул. И тогда в рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вызвал мужчину, чтобы установить местонахождение его автомобиля Chevrolet NIVA и наложить на него арест.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, должник попытался за 50 тысяч рублей «уговорить» госслужащего не забирать машину. Пристав об этом уведомил свое руководство и правоохранительные органы.

Через несколько дней должник прибыл к месту работы судебного пристава и предложил госслужащему сесть к нему в автомобиль. Отъехав немного, гражданин передал взятку и был задержан с поличным сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области, регионального УФСБ России и работниками отдела по противодействию коррупции УФССП России по региону.

Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда признал мужчину виновным в даче взятки должностному лицу и приговорил к штрафу в 20-кратном размере от суммы взятки в один миллион рублей.