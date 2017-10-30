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Волгоградец за взятку приставу в 50 тысяч рублей заплатит 1 миллион штрафа
Сюжеты:
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Волгоградец за взятку приставу в 50 тысяч рублей заплатит 1 миллион штрафа

Сегодня, 13:52ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФССП России по Волгоградской области
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