В Ворошиловском районе Daewoo Nexia сбила шедшую с мамой 8-летнюю девочку
Сегодня, 10:40ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: bryansku.ru
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Накануне вечером в Ворошиловском районе Волгограда чуть не погибла под колесами иномарки 8-летняя девочка.
На ребенка, переходившего дорогу вместе с матерью, наехал автомобиль Daewoo Nexia. Несчастный случай произошел в 17.46 на улице Морфлотской.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 27-летний водитель ехал в сторону улицы Автозаводской. В этот момент мать с ребенком решила перейти дорогу в неположенном месте.
Водитель вовремя успел затормозить, поэтому несовершеннолетняя отделалась только ушибами. С места происшествия ребенок был доставлен в больницу.
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