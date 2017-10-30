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В Ворошиловском районе Daewoo Nexia сбила шедшую с мамой 8-летнюю девочку
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Ворошиловском районе Daewoo Nexia сбила шедшую с мамой 8-летнюю девочку

Сегодня, 10:40ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: bryansku.ru
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