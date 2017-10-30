В Волгограде в ДТП с двумя грузовиками и внедорожником ранены 3 человека

В Краснооктябрьском районе накануне утром 48-летний дальнобойщик из Тольятти устроил двойное ДТП, в котором пострадали три местных жителя.

Авария случилась в 10.22 на улице Менделеева, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области,

Дальнобойщик, управлявший автомобилем МАЗ, направлялся в сторону Тракторозаводского района. Напротив дома №236Б он не справился с управлением своего большегруза и врезался во встречный грузовик ЗИЛ. Тот, в свою очередь, после удара столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero.