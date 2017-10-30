В Волгограде в ДТП с двумя грузовиками и внедорожником ранены 3 человека
Сегодня, 10:05ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: balashover.ru
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В Краснооктябрьском районе накануне утром 48-летний дальнобойщик из Тольятти устроил двойное ДТП, в котором пострадали три местных жителя.
Авария случилась в 10.22 на улице Менделеева, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области,
Дальнобойщик, управлявший автомобилем МАЗ, направлялся в сторону Тракторозаводского района. Напротив дома №236Б он не справился с управлением своего большегруза и врезался во встречный грузовик ЗИЛ. Тот, в свою очередь, после удара столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero.
В результате ДТП травмы получили водители ЗИЛа и Mitsubishi, а также пассажирка, находившаяся в иномарке. Все трое с места происшествия были госпитализированы в больницу.
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