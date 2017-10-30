В Волгограде школьник, причастный к гибели одноклассника, отпущен домой

В отношении главного подозреваемого по делу о гибели 14-летнего школьника - его 15-летний одноклассник - на время следствия не будут избирать меру пресечения, связанную с ограничением свободы.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, подозреваемый был отпущен домой после того, как самостоятельно явился к следователю с явкой с повинной и был допрошен.

- В силу возраста подозреваемого, добровольного раскаяния и положительных характеристик следователи решили не заявлять в суд ходатайство об избрании в отношении школьника меры пресечения, связанной с ограничением свободы, - отметила Наталия Куницкая.

В настоящий момент, расследование уголовного дела, возбужденного по ст. «Убийство» продолжается.

Напомним, трагедия случилась в стенах школы №85 в Дзержинском районе Волгограда 25 октября. По официальной версии следствия, на перемене в коридоре школы подозреваемый демонстрировал приятелям свой нож-бабочку. В тот момент, когда опасный предмет находился в руках у потерпевшего, хозяин ножа нечаянно толкнул его, в результате чего мальчик получил смертельное ранение в сердце. Испугавшись, подозреваемый выкинул нож на улицу. А раненый школьник в состоянии аффекта убежал в туалет, где через несколько минут скончался.