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В Волгограде школьник, причастный к гибели одноклассника, отпущен домой
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде школьник, причастный к гибели одноклассника, отпущен домой

Сегодня, 13:44ПроисшествияВиталий КошелевФото: novostivolgograda.ru
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