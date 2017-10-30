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В Светлом Яре осудят двоих браконьеров за вылов осетров и хранение патронов
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Светлом Яре осудят двоих браконьеров за вылов осетров и хранение патронов

Сегодня, 15:10ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: news.ykt.ru
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