В Светлом Яре осудят двоих браконьеров за вылов осетров и хранение патронов

В Светлоярский районный суд потупило на рассмотрение уголовное дело против двух местных жителей, которые не только занимались браконьерством, но еще и незаконно хранили боеприпасы.

По версии следствия, обвиняемые – жители рабочего поселка Светлый Яр – на протяжении года добывали рыбу частиковых и осетровых пород. В ходе обыска по месту жительства у них были обнаружены осетр, севрюга, а также черная икра на общую сумму более 100 000 рублей.

Помимо этого, как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, правоохранители изъяли у одного из браконьеров еще и 32 патрона калибра 5,6 миллиметров.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства и запрещенных орудий в крупном размере), по ч.1 ст.258.1 УК РФ (незаконная добыча, хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации).

Один из мужчин обвиняется также в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).

В настоящее время заместителем Волгоградского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Уголовное дело направлено в Светлоярский районный суд для рассмотрения по существу.