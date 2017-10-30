В Михайловке на офис микрозаймов напал разбойник с монтажным пистолетом
Девушка рассказала, что в офис ворвался неизвестный мужчина с предметом, похожим на оружие, и потребовал деньги.
Уже на месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник угрожал сотруднице офиса микрозаймов монтажно-строительным пистолетом. Девушка, хотя испугалась, но отказалась выдавать наличные. Тогда злоумышленник выстрелил в девушку жидкостью, находящейся в строительном приборе, и скрылся, сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали 20-летний безработного местного жителя, ранее судимого. У него изъят монтажно-строительный пистолет.
Молодой человек свою вину признал. Он пояснил, что хотел похитить деньги на покупку автомобиля, думая, что такая большая сумма окажется в офисе экспресс-кредитования.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ – «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия». По этой статье задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.
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