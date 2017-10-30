В Михайловке на офис микрозаймов напал разбойник с монтажным пистолетом

В воскресенье, 29 октября, была совершена попытка ограбления одной из микрокредитных компаний. Об этом в полицию по телефону сообщила 23-летняя сотрудница офиса.

Девушка рассказала, что в офис ворвался неизвестный мужчина с предметом, похожим на оружие, и потребовал деньги.

Уже на месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник угрожал сотруднице офиса микрозаймов монтажно-строительным пистолетом. Девушка, хотя испугалась, но отказалась выдавать наличные. Тогда злоумышленник выстрелил в девушку жидкостью, находящейся в строительном приборе, и скрылся, сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали 20-летний безработного местного жителя, ранее судимого. У него изъят монтажно-строительный пистолет.

Молодой человек свою вину признал. Он пояснил, что хотел похитить деньги на покупку автомобиля, думая, что такая большая сумма окажется в офисе экспресс-кредитования.