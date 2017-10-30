В Иловлинском районе поджигательницу соседских домов посадили на 1,5 года

Иловлинский районный суд вынес приговор 37-летней жительнице местной станицы Сиротино Любови Бурдиной, обвиненной в умышленном поджоге домов соседей и своего родственника.

Правоохранителям известно о двух эпизодах умышленного уничтожения чужого имущества в апреле и июне этого года.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, в конце апреля ночью женщина из-за неприязненных отношений подожгла жилой дом своих соседей. Она проникла на территорию чужого домовладения и с помощью спичек и бумаги совершила поджог. В результате дом был уничтожен полностью, спасти из дома семейную пару помогли случайные прохожие.

А в начале июня подсудимая, имея обиду на своего отчима, который тоже жил рядом, аналогичным образом сожгла и его дом. Во время пожара мужчина успел самостоятельно выбраться из горящего дома.

Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД по региону, задержать злоумышленницу удалось после того, как она обвинила в поджоге своего гаража 35-летнего станичника. Во время проверки стражи порядка установили, что хозпостроку сожгла она сама. После этого женщина созналась и в поджогах домов своих соседей.

Причем, как оказалось, злоумышленница принимала самое активное участие в тушении пожаров, чтобы ее не заподозрили в поджоге.

Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Иловлинскому району. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось районной прокуратурой.

Вину в совершенных преступлениях подсудимая признала. Суд приговорил Бурдину к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.