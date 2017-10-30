Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
В Иловлинском районе поджигательницу соседских домов посадили на 1,5 года
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%b3

В Иловлинском районе поджигательницу соседских домов посадили на 1,5 года

Сегодня, 11:23ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: aifudm.net
Читайте
также
Житель Волгоградской области собрался построить мечеть на огороде
Референдум по волгоградскому времени подготовят оперативно, но без спешки
Андрей Бочаров с семьей погрузится в историю в мультимедийном музее