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Молодой волжанин перерезал горло матери, отсек у нее палец и сжег квартиру
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Paren podzhog dom s lyudmi

Молодой волжанин перерезал горло матери, отсек у нее палец и сжег квартиру

Сегодня, 13:10ПроисшествияВиталий КошелевФото: novayagazeta-ug.ru
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