Молодой волжанин перерезал горло матери, отсек у нее палец и сжег квартиру

Сотрудники следственного отдела по г. Волжскому регионального СУ СКР по горячим следам раскрыли шокирующее жестокое убийство, которое произошло на днях в городе-спутнике в одной из квартир по ул. Нариманова.

ИА «НовостиВолгограда.ру» уже сообщало о данном ЧП. Но лишь сейчас вскрылись страшные подробности этой истории. Вечером 26 октября на месте пожара в сгоревшей квартире правоохранители обнаружили 51-летнюю женщину. У погибшей было перерезано горло и отсечен безымянный палец левой руки. Стало ясно, что кто-то с помощью огня пытался скрыть следы преступления.

Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» заместитель руководителя СО по г. Волжскому СУ СКР по Волгоградской области Александр Минаев, в ходе расследования выяснилось, что женщина проживала с родным сыном. 21-летний, с виду неагрессивный и тихий парень, имел положительную репутацию, и у него никогда не было проблем с законом. Правоохранители задержали его в тот же вечер в Калачевском районе.

Молодой человек сразу же сознался в совершении дикого преступления. Выяснилось, что в день трагедии парень выпил бутылку вина и у него буквально «снесло крышу». Что же касается «спайсов» - а картина чудовищного преступления характерна для сознания, измененного с помощью наркотиков, - то, по признанию подозреваемого, «спайсами» он баловался, но не в день убийства.