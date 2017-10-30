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МЧС: сильные дожди продлятся в регионе до 1 ноября
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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МЧС: сильные дожди продлятся в регионе до 1 ноября

Сегодня, 14:18ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: mega-u.ru
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