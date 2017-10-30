МЧС: сильные дожди продлятся в регионе до 1 ноября
Сегодня, 14:18ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: mega-u.ru
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Областное Управление МЧС со ссылкой на волгоградских синоптиков предупредило жителей региона о том, что разыгравшаяся непогода в виде сильных дождей может продлиться до 1 ноября.
Согласно сообщению Волгоградского ЦГМС, в Волгограде и области сильные дожди пройдут с 30 октября по 1 ноября, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области
Причем, в этот же период ожидается шквалистое усиление ветра, местами возможны порывы до 22-27 метров в секунду.
ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует при шквалистом ветре по возможности воздержаться от выхода на улицу, а автомобилистам выбирать места для парковки вдали от деревьев и рекламных щитов.
В спасательном ведомстве напомнили, что в случае возникновения опасной ситуации следует звонить по телефону пожарно-спасательной службы «101».
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