Камышанка заплатила телефонному мошеннику, чтобы оформить кредит в банке
Сегодня, 11:54ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: progorodsamara.ru
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В Камышине 40-летнюю местную жительницу, собиравшуюся взять кредит, по телефону обманул незнакомец, который представился сотрудником банка.
О своем желании оформить кредит ранее женщина объявила на одном из сайтов. А 28 октября ей позвонил неизвестный и предложил помощь.
Как рассказали в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», по словам лжесотрудника банка, для выплаты кредита надо было внести 13 335 рублей. Действуя по устным инструкциям, камышанка перевела на неизвестный счет указанную сумму.
Сразу после перевода денег связь с женщиной прекратилась. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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