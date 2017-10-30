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Камышанка заплатила телефонному мошеннику, чтобы оформить кредит в банке
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Камышанка заплатила телефонному мошеннику, чтобы оформить кредит в банке

Сегодня, 11:54ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: progorodsamara.ru
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