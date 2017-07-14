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В Николаевском районе водитель иномарки сбил двух девушек с младенцем
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Николаевском районе водитель иномарки сбил двух девушек с младенцем
Сегодня, 11:04ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ptzgovorit.ru
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