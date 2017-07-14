В Николаевском районе водитель иномарки сбил двух девушек с младенцем
Сегодня, 11:04ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ptzgovorit.ru
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В минувшую субботу в Николаевском районе Волгоградской области 24-летний водитель «Chevrolet Lacetti» совершил наезд на двух девушек, у одной из которых на руках был новорожденный ребенок.
По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, ДТП произошло около девяти часов вечера возле хутора Барановка.
Как сообщили инспекторы ГИБДД, 24-летний водитель иномарки ехал по автодороге «Иловатка – Старая Полтавка». На 44-ом километре он сбил 17 и 19-летних девушек, переходивших проезжую часть.
В результате наезда на месте происшествия скончался младенец, находившийся на руках 19-летней матери. Сами девушки – жительницы Палласовского района – получили травмы и были госпитализированы в больницу.
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