В Николаевском районе водитель иномарки сбил двух девушек с младенцем

В минувшую субботу в Николаевском районе Волгоградской области 24-летний водитель «Chevrolet Lacetti» совершил наезд на двух девушек, у одной из которых на руках был новорожденный ребенок.

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, ДТП произошло около девяти часов вечера возле хутора Барановка.

Как сообщили инспекторы ГИБДД, 24-летний водитель иномарки ехал по автодороге «Иловатка – Старая Полтавка». На 44-ом километре он сбил 17 и 19-летних девушек, переходивших проезжую часть.