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В Дзержинском районе в автомастерской сгорели сразу семь автомобилей
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Дзержинском районе в автомастерской сгорели сразу семь автомобилей
Сегодня, 11:31ПроисшествияФото: sibdepo.ru
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