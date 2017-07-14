В Дзержинском районе в автомастерской сгорели сразу семь автомобилей
Сегодня, 11:31ПроисшествияФото: sibdepo.ru
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В субботу, 29 июля, крупный пожар произошел в Дзержинском районе города Волгограда. В автомастерской на улице Городнянской загорелись семь легковых автомобилей.
Сообщение о возгорании волгоградские сотрудники МЧС получили в 16.14.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в металлическом боксе размером 15х5 горело оборудование. Огонь также полностью охватил и находившиеся здесь машины «Opel Omega» 1998 года выпуска, «Toyota Camry» 2016 года выпуска, «Нива Шевроле» 2010 года выпуска. Кроме того, частично обгорели «Honda Accord», «ВАЗ-2112», «Daewoo Matiz», «Nissan Pathfinder».
Пожарные расчеты 20-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 16.36.
По словам специалистов, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.
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