В Дзержинском районе в автомастерской сгорели сразу семь автомобилей

В субботу, 29 июля, крупный пожар произошел в Дзержинском районе города Волгограда. В автомастерской на улице Городнянской загорелись семь легковых автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в металлическом боксе размером 15х5 горело оборудование. Огонь также полностью охватил и находившиеся здесь машины «Opel Omega» 1998 года выпуска, «Toyota Camry» 2016 года выпуска, «Нива Шевроле» 2010 года выпуска. Кроме того, частично обгорели «Honda Accord», «ВАЗ-2112», «Daewoo Matiz», «Nissan Pathfinder».