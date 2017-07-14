В Чувашии охотник напугал односельчан волчьим воем из своего домовладения

Обеспокоенные граждане попросили полицейских проверить их догадки.
В ходе проверки выяснилось, что 58-летний местный житель действительно содержит у себя дома волков, не имея при этом соответствующего разрешения. Мужчина пояснил, что в декабре прошлого года во время охоты в лесу обнаружил трех волчат. Он забрал их к себе домой с целью дальнейшей продажи, рассказали в пресс-службе МВД РФ.
Стражи порядка усмотрели в действиях сельчанина признаки нарушения статьи 14 федерального закона об охоте. В связи с этим участковый уполномоченный полиции составил протокол по ч.1 ст.7.11 КоАП РФ «Пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения».
Судьба волков будет решена в ближайшее время компетентными службами. Их либо отпустят обратно в лес, либо поместят в питомник.