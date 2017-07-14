В Чувашии охотник напугал односельчан волчьим воем из своего домовладения

В Чувашии жители деревни Верхняя Кумашка сообщили в районный отдел полиции, что в одном из частных домовладений постоянно доносится вой, похожий на волчий.

Обеспокоенные граждане попросили полицейских проверить их догадки.

В ходе проверки выяснилось, что 58-летний местный житель действительно содержит у себя дома волков, не имея при этом соответствующего разрешения. Мужчина пояснил, что в декабре прошлого года во время охоты в лесу обнаружил трех волчат. Он забрал их к себе домой с целью дальнейшей продажи, рассказали в пресс-службе МВД РФ.

Фото: Пресс-служба МВД РФ, мвд.рф

Стражи порядка усмотрели в действиях сельчанина признаки нарушения статьи 14 федерального закона об охоте. В связи с этим участковый уполномоченный полиции составил протокол по ч.1 ст.7.11 КоАП РФ «Пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения».