Под Волгоградом госпитализировали 3-х детей, врезавшихся в столб на «Ладе»

Накануне днем в селе Горная Пролейка Дубовского района 15-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» едва не погубил себя и двух малолетних братьев, врезавшись в столб.

Как оказалось, подросток самовольно взял у отца «девятку», чтобы покатать своих братьев по селу.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в полдень, проезжая по улице Сквозной, несовершеннолетний водитель не справился с управлением и наехал на световую опору.