Под Волгоградом госпитализировали 3-х детей, врезавшихся в столб на «Ладе»
Сегодня, 11:10ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: bryansku.ru
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Накануне днем в селе Горная Пролейка Дубовского района 15-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» едва не погубил себя и двух малолетних братьев, врезавшись в столб.
Как оказалось, подросток самовольно взял у отца «девятку», чтобы покатать своих братьев по селу.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в полдень, проезжая по улице Сквозной, несовершеннолетний водитель не справился с управлением и наехал на световую опору.
В результате аварии подросток вместе с братьями в возрасте 2 и 10 лет получили различные травмы. С места происшествия их доставили в больницу.
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