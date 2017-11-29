Житель Урюпинска на улице зарезал ножом облаявшую его собаку
37-летняя женщина сразу же сообщила об этом в полицию. По словам заявительницы, пока она находилась во дворе дома, ее беспородная собака облаяла прохожего. Вместо того, чтобы идти дальше, мужчина остановился и стал подзывать животное. А когда пес подошел к человеку, он вытащил из кармана нож и ударил животное в шею. Убив собаку, злоумышленник скрылся.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские разыскали подозреваемого – 54-летнего местного жителя.
Мужчина пояснил стражам порядка, что ему просто не понравилось, когда пес залаял на него.
Сейчас на подозреваемого уже заведено уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ – «Жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель, совершенное из хулиганских побуждений». За свою выходку урюпинцу грозит арест на срок до 6 месяцев.
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