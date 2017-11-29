Волжанин убил 7-месячную дочь ударом кулака за громкий плач
Впрочем, избиение – это громко сказано. Крохе хватило одного единственного удара в живот – раздраженный отец нанес его в ответ на непрекращающийся плач.
В момент трагедии матери малышки дома не было, она на несколько часов ушла, доверив кроху мужу. Когда женщина вернулась, девочка была уже поникшая и только негромко хныкала, а на следующий день и вовсе потеряла сознание. Только тогда мать догадалась вызвать «скорую», но прибывшие медики констатировали смерть 7-месячной девочки. При вскрытии выяснилось, что малышка скончалась в результате разрыва толстой кишки и начавшегося перитонита.
Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, мужчине в ближайшее время будет предъявлено обвинение по ст. ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Сейчас подозреваемый, который никогда не привлекался к уголовной ответственности, задержан и полностью признал вину, сегодня ему планируется избрать меру пресечения.
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