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Волжанин убил 7-месячную дочь ударом кулака за громкий плач
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Волжанин убил 7-месячную дочь ударом кулака за громкий плач

Сегодня, 11:30ПроисшествияВиталий КошелевФото: smolensk-i.ru
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