Волжанин убил 7-месячную дочь ударом кулака за громкий плач

Шокирующий инцидент произошел 26 ноября в городе-спутнике Волгограда. 22-летний волжанин подозревается в умышленном избиении собственной дочери, повлекшем ее смерть.

Впрочем, избиение – это громко сказано. Крохе хватило одного единственного удара в живот – раздраженный отец нанес его в ответ на непрекращающийся плач.

В момент трагедии матери малышки дома не было, она на несколько часов ушла, доверив кроху мужу. Когда женщина вернулась, девочка была уже поникшая и только негромко хныкала, а на следующий день и вовсе потеряла сознание. Только тогда мать догадалась вызвать «скорую», но прибывшие медики констатировали смерть 7-месячной девочки. При вскрытии выяснилось, что малышка скончалась в результате разрыва толстой кишки и начавшегося перитонита.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, мужчине в ближайшее время будет предъявлено обвинение по ст. ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).