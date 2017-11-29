В Волжском поймали «серые» маршрутки

В городе-спутнике Волгограда сотрудники ГИБДД и Ространснадзора провели совместную проверку маршрутных транспортных средств. Внимание обращалось на техническую исправность машин и соблюдение правил организации перевозок пассажиров.

В ходе рейда проверяющие останавливали микроавтобусы, незаконно работающие на отмененных ранее маршрутах - №№14, 15, 40б.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского, среди выявленных нарушений – ненадлежащее техническое состояние и неудовлетворительный внешний вид машин, несанкционированная модификация оборудования, несоблюдение правил дорожного движения (ПДД). А также отсутствие разрешительной документации на организацию перевозок пассажиров или на транспортные средства.

Вопросы по технической исправности машин возникли и к действующим маршруткам №6, №6а, №105а.

Кроме того, водители часто нарушают свой график движения, высаживают пассажиров не на остановках. В салонах не всегда размещена информация с контактами должностных лиц или соответствующих структур, отвечающих за сферу транспортных перевозок.

Специалисты Ространснадзора выписали 3 протокола на водителей и возбудили 3 административных дела по ч.4 ст. 11.33 КоАП РФ в отношении перевозчиков, незаконно осуществляющих деятельность на отмененных маршрутах. Данное нарушение влечет наложение штрафа в размере до 300 тысяч рублей.

Также административное производство начато за нарушение лицензионных требований и по факту отсутствия договора об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков за причиненный вред жизни и здоровью пассажиров.