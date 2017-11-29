В Волжском поймали «серые» маршрутки
В ходе рейда проверяющие останавливали микроавтобусы, незаконно работающие на отмененных ранее маршрутах - №№14, 15, 40б.
Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского, среди выявленных нарушений – ненадлежащее техническое состояние и неудовлетворительный внешний вид машин, несанкционированная модификация оборудования, несоблюдение правил дорожного движения (ПДД). А также отсутствие разрешительной документации на организацию перевозок пассажиров или на транспортные средства.
Вопросы по технической исправности машин возникли и к действующим маршруткам №6, №6а, №105а.
Кроме того, водители часто нарушают свой график движения, высаживают пассажиров не на остановках. В салонах не всегда размещена информация с контактами должностных лиц или соответствующих структур, отвечающих за сферу транспортных перевозок.
Специалисты Ространснадзора выписали 3 протокола на водителей и возбудили 3 административных дела по ч.4 ст. 11.33 КоАП РФ в отношении перевозчиков, незаконно осуществляющих деятельность на отмененных маршрутах. Данное нарушение влечет наложение штрафа в размере до 300 тысяч рублей.
Также административное производство начато за нарушение лицензионных требований и по факту отсутствия договора об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков за причиненный вред жизни и здоровью пассажиров.
В мэрии Волжского напомнили, что с 30 апреля этого года в городе были закрыты маршрутки №№1, 1к, 14, 15, 16с, 27 и 40б.
+7 937 708 14 50