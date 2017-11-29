В Волгограде судья, устроившая массовое ДТП на джипе, попала в больницу

Массовое ДТП с участием сразу 5 автомобилей произошло накануне на Второй Продольной на перекрестке улиц Менделеева и Кубинской. Виновницей аварии стала 47-летняя автоледи на внедорожнике Toyota Land Cruiser, которая умудрилась протаранить три иномарки и отечественный «ВАЗ-2115».

ДТП, на несколько часов спровоцировавшее 9-бальные пробки, обошлось без пострадавших за исключением самой виновницы – она доставлена в больницу. По неофициальной информации, которую корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» подтвердили несколько источников на условиях анонимности, виновницей ДТП была судья Центрального районного суда.

Женщина в последний раз попадала в объективы камер журналистов, когда избирала меру пресечения для вероломного убийцы и беглеца Марка Нарцева и его подельников, насмерть забивших военного.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Интерес к этой истории подогревает и тот факт, что по сообщению ряда федеральных СМИ, женщина на месте ДТП вела себя по меньшей мере странно – она представилась безработной. Кроме того, как стало известно корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», виновница аварии отказалась от медосвидетельствования под предлогом ухудшения самочувствия и попросила сделать забор крови на анализы уже после госпитализации.