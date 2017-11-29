В Волгограде 77-летний водитель «копейки» сбил подростка на переходе
Сегодня, 10:31ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Во вторник в Краснооктябрьском районе автомобиль ВАЗ-2101 сбил 13-летнюю девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
Автоинспекторы зарегистрировали это ДТП в 18:30 напротив дома №123 по малому проспекту им. Ленина.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, на подростка наехал 77-летний водитель «копейки», который торопился в сторону Тракторозаводского района и не пропустил пешехода.
Сбитая машиной девочка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
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