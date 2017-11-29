В Урюпинске лжепляменник обманул престарелую женщину на 15 тысяч рублей

В городе Урюпинске полицейские объявили в розыск телефонного мошенника, который еще в понедельник обманным путем завладел деньгами 78-летней пенсионерки.

По словам престарелой женщины, вечером 27 ноября ей на телефон позвонил неизвестный мужчина. Он представился ее племянником и пожаловался, что будет наказан за езду на машине в пьяном виде. Но от ответственности его могли бы избавить 15 тысяч рублей, которых у него сейчас нет.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина сказал пенсионерке, что за деньгами попросит подъехать к дому таксиста. Через некоторое время пенсионерка передала деньги через водителя. И только после этого, созвонившись с родственниками, поняла, что ее обманули.

В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции уже установили личность работающего на мошенника таксиста – 34-летнего жителя Урюпинска. Он сознался, что перевел полученные от пенсионерки деньги на номер телефона, указанный ему неизвестным.

В настоящее время устанавливается личность телефонного мошенника.