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В Ленинском районе сгорел металлический вагончик с человеком
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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В Ленинском районе сгорел металлический вагончик с человеком

Сегодня, 09:41ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: 24tv.pro
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