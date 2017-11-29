В Ленинском районе сгорел металлический вагончик с человеком

Во вторник поздно вечером в селе Маляевка Ленинского района загорелся бытовой металлический вагончик. Во время происшествия погиб один человек.

Пожарные узнали о возгорании в 19:17. К указанному месту срочно выехали расчеты 44-й пожарно-спасательной части.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, небольшой вагончик размером 2х4 метра горел по всей площади.

Спасатели полностью потушили огонь в 19:30. Из вагончика они извлекли тело погибшего мужчины. Его личность еще не установлена.