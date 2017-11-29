В крови устроившей массовое ДТП судьи обнаружили более 1 промилле алкоголя

Неожиданный поворот получила история с массовым ДТП на Второй Продольной в Волгограде.

Как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», авария с участием сразу 5 автомобилей произошла накануне на перекрестке улиц Менделеева и Кубинской.

Виновницей ДТП стала 47-летняя автоледи на внедорожнике Toyota Land Cruiser. По неофициальной информации, которую корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» подтвердили несколько источников на условиях анонимности, внедорожник принадлежит судье Центрального районного суда Мирославе Мизякиной, и якобы именно она была в момент ДТП за рулем.

История сразу же приобрела широкий общественный резонанс, поскольку по сообщению ряда федеральных СМИ, женщина на месте ДТП вела себя не совсем адекватно и еще почему-то представилась безработной.

В распоряжении ИА «НовостиВолгограда.ру» оказалась любительская видеосъемка с места ДТП. На ней зафиксирован момент, когда виновница аварии не совсем твердым языком, сообщает о ее обстоятельствах. Конечно, мы не вербальные эксперты и манеру изложения можно было бы списать на волнение автоледи и особенности ее речи, если бы не шокирующие результаты анализов крови виновницы ДТП.

любительская съемка Видео Видео: Youtube.com/НовостиВолгограда.ру

Отметим, что женщина отказалась от медосвидетельствования под предлогом ухудшения самочувствия и попросила сделать забор крови на анализы уже после госпитализации.

Как стало известно корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», согласно анализам Волгоградского областного клинического наркологического диспансера в крови виновницы ДТП найдено 1.1 промилле алкоголя - в 7 раз выше разрешенной нормы в 0.16 промилле. Такая концентрация алкоголя в крови образуется, если выпить не менее 150 граммов водки или 2-3 бутылки пива.

Видео Видео: Youtube.com/НовостиВолгограда.ру