У камышанина полиция изъяла 400 граммов заготовленной летом марихуаны
Сегодня, 12:05ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: misanec.ru
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Во вторник в полицию Камышина позвонили жители дома по улице Мира, которые сообщили о том, что в одной из квартир употребляют наркотики. По поступившему сигналу тут же была организована проверка.
Действительно, прибыв в квартиру 47-летнего камышанина, сотрудники полиции обнаружили вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета. Оно хранилось в полимерных пакетах на кухне.
По сообщению пресс-службы межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», эксперты определили, что изъятым веществом является марихуана. Ее общий вес составил более 400 граммов.
Хозяин квартиры рассказал, что летом собирал дикую коноплю в овраге в районе «Межрайбазы». Растительный наркотик он собирался использовать сам.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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