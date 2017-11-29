У камышанина полиция изъяла 400 граммов заготовленной летом марихуаны

Во вторник в полицию Камышина позвонили жители дома по улице Мира, которые сообщили о том, что в одной из квартир употребляют наркотики. По поступившему сигналу тут же была организована проверка.

Действительно, прибыв в квартиру 47-летнего камышанина, сотрудники полиции обнаружили вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета. Оно хранилось в полимерных пакетах на кухне.

По сообщению пресс-службы межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», эксперты определили, что изъятым веществом является марихуана. Ее общий вес составил более 400 граммов.

Хозяин квартиры рассказал, что летом собирал дикую коноплю в овраге в районе «Межрайбазы». Растительный наркотик он собирался использовать сам.