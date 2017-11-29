«Три мушкетера» сами себе свинью подложили
Инспекторы обнаружили в заведении свинину, на которую не оказалось ветеринарно-сопроводительных документов. Их отсутствие является грубым нарушением. Получается, что качество и безопасность мяса ничем не подтверждено.
Также из-за отсутствия документов неизвестно происхождение мяса и эпизоотическое благополучие места, откуда была поставлена свинина, отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
По факту выявленного нарушения инспекторы Россельхознадзора привлекли индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 1 статье 10.8 КРФ об АП.
В ведомстве напомнили, что ветеринарно-сопроводительные документы выдаются специалистами государственной ветслужбы на все виды продукции животного происхождения.
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