«Три мушкетера» сами себе свинью подложили

Специалисты территориального Управления Россельхознадзора выявили нарушения ветеринарного законодательства в ходе проверки в отношении индивидуального предпринимателя, владеющего кафе «Три мушкетера» в городе Палласовке.

Инспекторы обнаружили в заведении свинину, на которую не оказалось ветеринарно-сопроводительных документов. Их отсутствие является грубым нарушением. Получается, что качество и безопасность мяса ничем не подтверждено.

Также из-за отсутствия документов неизвестно происхождение мяса и эпизоотическое благополучие места, откуда была поставлена свинина, отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

По факту выявленного нарушения инспекторы Россельхознадзора привлекли индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 1 статье 10.8 КРФ об АП.