Пропавший летом с крупной сумой денег житель Суровикино обнаружен в Москве

Накануне благополучно завершились поиски пропавшего без вести три месяца назад 36-летнего жителя города Суровикино – сотрудники полиции обнаружили его в Москве.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», вечером 28 августа разыскиваемый –Станислав Соколов – поехал в Волгоград на служебном автомобиле и пропал. 2 сентября машина с ключами, находящимися внутри замка зажигания, была найдена на автостоянке, расположенной на улице Козловской в Ворошиловском районе.

Учитывая обстоятельства, сотрудники Суровикинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области возбудили уголовное дело по ст.105 УК РФ – «Убийство».

Теперь, когда мужчину разыскали, выяснилось, почему он не вернулся домой.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 28 августа суровикинец на выданные фирмой деньги закупил в Волгограде часть стройматериалов. В руках у него еще оставалась крупная сумма, которую он потратил на посещение кафе и увеселительных заведений. Когда мужчина понял, что придется отвечать за растрату, то решил уехать из региона.

За три месяца он посетил Сальск, Ростов и несколько других городов, где жил у случайных знакомых и тратил оставшиеся деньги. А потом добрался до Москвы.