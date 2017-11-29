Первое заседание по делу пластического хирурга длилось несколько минут

Это уже второй визит доктора Марсело Нтире в суд Центрального района. Но прошлое заседание, состоявшееся 15 ноября, было предварительным, и процесс, как таковой, начался только сегодня.

Обе стороны - и подсудимый, и мать Марии Д., погибшей во время введения анестезии, сразу обозначили свои позиции: комментариев на начальной стадии процесса давать они не намерены.

Доктор Марсело через своих представителей пояснил, что усвоил горькие уроки общения со СМИ еще на стадии возбуждения дела – из развернутых интервью, что он давал, журналисты выдергивали отдельные фразы и, по словам медика, искажали смысл.

Что же касается матери погибшей, то она тоже проявила неприязнь к представителям СМИ, обвинив их в жажде сенсаций, и сослалась на тяжелое психологическое состояние – Мария Д. была у нее единственным ребенком.

Сегодня в самом начале слушаний сторона защиты заявила ходатайство о смене адвоката. Представлять интересы Марсело Нтире теперь будет не Станислав Анохин, а Ирина Старикова.

В связи с новым для нее делом защитница попросила время для ознакомления с его материалами. После этого судья Вячеслав Рындин вновь объявил паузу в процессе и назначил дату очередного заседания на 7 декабря.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Напомним, что трагические события произошли ровно год назад. В клинику пластической хирургии «Изабелла», где доктор Марсело является и директором, и главным специалистом, обратилась 23-летняя студентка медуниверситета. Мария Д. планировала хирургическим способом сделать себе коррекцию подбородка. По данным следствия, после предварительной консультации с Нтире Марии Д. было выписано направление на анализы и назначена дата пластической операции - 16 ноября.

На этапе подготовки к операции девушка скончалась после ввода различных лекарственных и обезболивающие препаратов. По заключению судебно-медицинского эксперта, смерть Марии Т. наступила в результате анафилактического шока, вызванного инъекцией анестезирующего препарата. При этом Марсело Нтире к операции приступить даже не успел, но должен был обеспечить присутствие врача-реаниматолога.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области, в ходе расследования было установлено, что услуги в области пластической хирургии были оказаны потерпевшей с грубыми нарушениями норм законодательства. Фатальным стало решение о проведении операции без предварительного осмотра пациентки врачом анестезиологом-реаниматологом и его отсутствие на операции. В свою защиту Марсело Нтире высказывал аргументы, что даже в рядовой зубной клинике клиенту вводится обезболивающее без справок, а лишь на основании слов больного об отсутствии аллергии, как и произошло в случае с Марией Д. Более того, пациентке за полчаса до операции ввели пробную дозу анестетика, и никакой аллергической реакции на препарат не было.

Отметим, что по трагической случайности у Марии Д. оказалось хроническое заболевание, которое также могло спровоцировать анафилактический шок, от которого и умерла девушка.