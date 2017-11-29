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Первое заседание по делу пластического хирурга длилось несколько минут
Сюжеты:
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Первое заседание по делу пластического хирурга длилось несколько минут

Сегодня, 16:05ПроисшествияВиталий КошелевФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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