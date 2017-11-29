Дело семейное: волгоградка фиктивно трудоустроила собственную дочь

Центральный районный суд Волгограда вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей заведующей общежитием Волгоградского технического колледжа. Женщину, как и её дочь, признали виновной в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, ещё в марте 2013 года заведующая общежитием приняла собственную дочь на должность дворника. Девушка стабильно получала зарплату, хотя никакой работы на самом деле не выполняла – предприимчивая мать поручила студентам убираться на территории общежития самостоятельно.

Около трёх лет мошенница подделывала табели учёта рабочего времени, фиксируя там время, которое её дочь якобы трудилась в качестве дворника. На основании этих документов она незаконно обогатилась более чем на 250 тысяч рублей.

Махинации женщины оказались раскрыты в результате проверки, проведённой прокуратурой Центрального района. Было возбуждено уголовное дело, предварительное расследование которого взяло на себя региональное СУ Следственного Комитета. Сами мошенницы до последнего отрицали собственную вину.