Дело семейное: волгоградка фиктивно трудоустроила собственную дочь
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, ещё в марте 2013 года заведующая общежитием приняла собственную дочь на должность дворника. Девушка стабильно получала зарплату, хотя никакой работы на самом деле не выполняла – предприимчивая мать поручила студентам убираться на территории общежития самостоятельно.
Около трёх лет мошенница подделывала табели учёта рабочего времени, фиксируя там время, которое её дочь якобы трудилась в качестве дворника. На основании этих документов она незаконно обогатилась более чем на 250 тысяч рублей.
Махинации женщины оказались раскрыты в результате проверки, проведённой прокуратурой Центрального района. Было возбуждено уголовное дело, предварительное расследование которого взяло на себя региональное СУ Следственного Комитета. Сами мошенницы до последнего отрицали собственную вину.
Суд счёл бывшую заведующую общежитием и её дочь виновными в нарушении закона, однако наказание для них избрал относительно мягкое. Старшая из фигуранток дела заплатит штраф в размере 350 тысяч рублей, младшая – в размере 300 тысяч. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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