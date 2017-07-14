В Волгоградской области задержали поезд из-за подозрительного предмета

В субботу, 29 июля, в волгоградском регионе Приволжской железной дороги (ПривЖД) из-за обнаружения подозрительного предмета был задержан пассажирский поезд №252 «Адлер – Барнаул».

Сообщение о подозрительном предмете, который находился на раме вагона грузового поезда, поступило в 12.56 со станции «Бирюзовый», передает сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря волгоградского филиала ПривЖД Наталью Логутенкову.

Она сообщила, что в целях безопасности место сразу оцепили и вызвали специалистов.