В Волгоградской области задержали поезд из-за подозрительного предмета
Сегодня, 16:23ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: mega-u.ru
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В субботу, 29 июля, в волгоградском регионе Приволжской железной дороги (ПривЖД) из-за обнаружения подозрительного предмета был задержан пассажирский поезд №252 «Адлер – Барнаул».
Сообщение о подозрительном предмете, который находился на раме вагона грузового поезда, поступило в 12.56 со станции «Бирюзовый», передает сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря волгоградского филиала ПривЖД Наталью Логутенкову.
Она сообщила, что в целях безопасности место сразу оцепили и вызвали специалистов.
В результате движение всех поездов по станции «Бирюзовый» было временно приостановлено.
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