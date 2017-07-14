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В Волгограде 17-летний водитель «девятки» сбил пенсионерку на светофоре
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Волгограде 17-летний водитель «девятки» сбил пенсионерку на светофоре
Сегодня, 12:08ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: avtouristspb.ru
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