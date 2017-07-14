В Волгограде 17-летний водитель «девятки» сбил пенсионерку на светофоре

Накануне поздно вечером в Краснооктябрьском районе города Волгограда автомобиль «ВАЗ-2109» сбил 78-летнюю женщину, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Наезд на пешехода произошел напротив дома №23 по улице Еременко.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, сразу после происшествия водитель скрылся. А пожилая женщина, получившая множественные травмы, была доставлена в больницу.

Место ДТП в Краснооктябрьском районе города Волгограда. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Позднее инспекторы по розыску ОГИБДД городского Управления МВД нашли виновника ДТП. Им оказался 17-летний волгоградец, не имеющий водительского удостоверения. Он был задержан по месту жительства своих родственников.

Автомашина «ВАЗ-2109» с характерными для ДТП повреждениями обнаружена и помещена на штрафную стоянку.