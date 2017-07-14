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В Урюпинске из-за детской шалости сгорело частное домовладение
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Урюпинске из-за детской шалости сгорело частное домовладение
Сегодня, 11:38ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: realtai.ru
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