В Урюпинске из-за детской шалости сгорело частное домовладение

В минувшую пятницу крупный пожар произошел в городе Урюпинске на улице Добринской.

Здесь по всей площади горели частный дом размером 8х7 метров и хозяйственная постройка.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило в 17.27. Ближе к шести часам вечера расчеты 23-й пожарно-спасательной части уже сбили огонь со строений.

Во время происшествия из жильцов никто не пострадал, а вот само домовладение сгорело практически полностью.