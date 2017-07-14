В Урюпинске из-за детской шалости сгорело частное домовладение
Сегодня, 11:38ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: realtai.ru
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В минувшую пятницу крупный пожар произошел в городе Урюпинске на улице Добринской.
Здесь по всей площади горели частный дом размером 8х7 метров и хозяйственная постройка.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило в 17.27. Ближе к шести часам вечера расчеты 23-й пожарно-спасательной части уже сбили огонь со строений.
Во время происшествия из жильцов никто не пострадал, а вот само домовладение сгорело практически полностью.
Причиной возгорания пожарные называют детскую шалость с огнем.
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