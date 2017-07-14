В регионе очередной очаг АЧС выявлен в Волгограде

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет ветеринарии, диагноз установлен Волгоградской областной ветеринарной лабораторией, материал также направлен во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии.
На зараженной территории объявлен карантин, предпринимаются необходимые меры, чтобы не допустить распространения инфекции. Специалисты отмечают, что для этого владельцам ЛПХ нужно обеспечить безвыгульное содержание свиней, не допускать загрязнения территории отходами животноводства и использовать только термически обработанные корма.
Напомним, последний случай АЧС был выявлен в Камышинском районе. При этом в пресс-службе обладминистрации отмечают, что сейчас на шести территориях из одиннадцати, где было зафиксировано заболевание, карантин снят — профилактические мероприятия дали положительный результат.