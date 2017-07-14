В регионе очередной очаг АЧС выявлен в Волгограде

Африканская чума свиней охватывает все новые территории Волгоградской области. Накануне новая вспышка опасной зооинфекции зафиксирована в Кировском районе Волгограда, а точнее - в личном подворье на о. Сарпинский.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет ветеринарии, диагноз установлен Волгоградской областной ветеринарной лабораторией, материал также направлен во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии.

На зараженной территории объявлен карантин, предпринимаются необходимые меры, чтобы не допустить распространения инфекции. Специалисты отмечают, что для этого владельцам ЛПХ нужно обеспечить безвыгульное содержание свиней, не допускать загрязнения территории отходами животноводства и использовать только термически обработанные корма.