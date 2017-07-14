В Алексеевском районе «Лада Калина» протаранила стоявший «КамАЗ»

В минувшую пятницу в Алексеевском районе Волгоградской области 21-летний водитель автомобиля «Лада Калина» едва не погиб, врезавшись в «КамАЗ».

При этом грузовик никуда не ехал, а стоял на обочине встречной полосы дороги «ст. Аржановская», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как рассказали автоинспекторы, авария случилась в 4 утра. Сидевший за рулем «Лады» молодой человек не справился с управлением и столкнулся с «КамАЗом».