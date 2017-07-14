В Алексеевском районе «Лада Калина» протаранила стоявший «КамАЗ»
Сегодня, 14:20ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В минувшую пятницу в Алексеевском районе Волгоградской области 21-летний водитель автомобиля «Лада Калина» едва не погиб, врезавшись в «КамАЗ».
При этом грузовик никуда не ехал, а стоял на обочине встречной полосы дороги «ст. Аржановская», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Как рассказали автоинспекторы, авария случилась в 4 утра. Сидевший за рулем «Лады» молодой человек не справился с управлением и столкнулся с «КамАЗом».
В результате происшествия водитель легковушки получил травму головы и был доставлен в больницу.
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