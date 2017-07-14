Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
После пожара в светлоярском СНТ «Белок» в регионе проверят дачные общества
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
Idl 0123
После пожара в светлоярском СНТ «Белок» в регионе проверят дачные общества
Сегодня, 00:39ПроисшествияСветлана АлекбароваФото: volgograd.ru
Читайте
также
Дольщики прокомментировали арест руководителя проекта «Парк Европейский»
Жители Красноармейского района «гоняются» за дамой с собачкой
Невменяемый майор ФСБ, убивший свою семью, отправлен на лечение в Волгоград