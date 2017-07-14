После пожара в светлоярском СНТ «Белок» в регионе проверят дачные общества

Задачу провести проверки соблюдения правил пожарной безопасности в садоводческих товариществах поставил губернатор Андрей Бочаров в ходе выездного совещания с участием представителей местных властей и руководства экстренных служб региона. Оно прошло в Светлоярском районе, где накануне произошел пожар в дачном обществе.

Возгорание на территории дачного кооператива «Белок» вблизи райцентра произошло днем 28 июля. В результате от огня пострадали 50 из 250 дачных участков. На месте работали 16 единиц техники и более 40 спасателей, представители правоохранительных органов. Сильный ветер и жара осложняли ситуацию, но пожарным удалось справиться с огнем.

На место пожара выехал губернатор Андрей Бочаров, начальники региональных управлений МЧС и МВД, был развернут оперативный штаб.

Как сообщает пресс-служба губернатора, сегодня в пострадавшем от пожара дачном кооперативе будет проведен подворовый обход и усилена его охрана - такое решение было принято по итогам оперативного совещания, которое провел глава региона.

- Самое важное, что пожар был вовремя выявлен, локализован и ликвидирован, что позволило не допустить распространения огня. Группировка сил и средств, работавших на месте возникновения возгорания, действовала оперативно, в результате удалось избежать жертв и минимизировать ущерб садовому обществу, а главное - не подпустить огонь к районному центру, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Губернатор также отметил, что причиной ЧП стал человеческий фактор – захламление и безответственное отношение людей к территории садоводческого общества. Здесь, да и во многих других таких же товариществах, где большая часть участков заброшена, не соблюдаются меры противопожарной безопасности.

- Мы все еще раз проанализируем и примем дополнительные меры к соблюдению природоохранного законодательства, а также наказанию правонарушителей. Для Волгоградской области тема пожаров очень актуальна. За последнее время мы существенно укрепили пожарные части, но этого недостаточно. Мы еще раз скорректируем наши планы, - цитирует главу региона пресс-служба обладминистрации.