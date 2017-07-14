Дым и гарь от крупного ландшафтного пожара накрыли Волгоград и Волжский

В субботу, 29 июля, в Дзержинском районе Волгограда возле хутора Каменный Буерак загорелась сухая растительность на большой площади.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, возгорание произошло во второй половине дня. Возникло сразу несколько очагов. Общая площадь ландшафтного пожара составила примерно 500 квадратных метров.

Чтобы оперативно локализовать очаги возгорания, на место происшествия выехали сразу 10 пожарных расчетов. Сотрудникам МЧС удалось предотвратить распространение огня в сторону жилых домов.

В настоящее время, как сообщили в областном главке МЧС, операция по локализации всех выявленных очагов находится в завершающей стадии.

Волгоград заволокло дымом из-за пожара в Каменном Буераке. Фото: vk.com/club108998119

Одновременно с возгоранием сухой травы в Дзержинском районе жители Волгограда стали ощущать дым как центре города, так и на севере областного центра - в соцсетях на сильный запах гари и задымленность жалуются жители Спартановки, Жилгородка, Краснооктябрьского района. «И пыль и горит, стою на панораме- пепел даже здесь летает», «Красный подыхает от вони», «Спартановка. Окна открыть не можем. Ветер сам по себе. Гарь квартиру наполнила», «В Ворошиловском тоже дышать нечем, даже Волгу из окна не видно»,- такие посты сейчас размещают пользователи популярной группы в соцсети.

Фото: Сергей Матанцев, novostivolgograda.ru