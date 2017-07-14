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Дым и гарь от крупного ландшафтного пожара накрыли Волгоград и Волжский
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Дым и гарь от крупного ландшафтного пожара накрыли Волгоград и Волжский
Сегодня, 17:44ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: 34.mchs.gov.ru
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