Задавивший пенсионерку экс-начальник колонии отделался условным сроком

На оглашение приговора по факту смертельного наезда на 81-летнюю волгоградку со стороны потерпевшей никто не пришел. У погибшей пенсионерки не нашлось близких родственников.

Дошло даже того, что в судебных заседаниях потерпевшую представляли органы соцзащиты, но сегодня присутствие их сотрудников формально было не обязательным.

Зато в Центральный районный суд Волгограда на приговор пришли многочисленные журналисты, в том числе федеральных телеканалов – дело экс-начальника колонии №26 Андрея Козловского на завершающей стадии приобрело общественный резонанс из-за нескольких крайне интересных поворотов.

Достаточно сказать, что подсудимый, сразу же после ДТП признававший свою вину и поставивший подпись под показаниями, внезапно изменил позицию. С последним словом он выступал уже не как виновник ДТП, что подтверждается материалами следствия и многочисленных экспертиз, а в качестве проезжавшего мимо автолюбителя.

Примечательно, что на одном из последних заседаний со стороны обвинения был приглашен эксперт ЭКЦ ГУ МВД, однако после заявленного ходатайства о производстве его допроса в качестве специалиста по обстоятельствам ДТП судья Виктория Федоренко отказала сотруднику ГУ МВД в показаниях. А самое главное доказательство – видеозапись момента смертельного ДТП, сделанная с расположенного рядом здания, таинственным образом исчезла из материалов дела еще на стадии следствия.

Стоит отметить и тот факт, что по первоначальным показаниям свидетелей в задавившем пенсионерку Toyota Land Cruiser на пассажирском сиденье находилась женщина- предположительно, жена подсудимого, которая до настоящего времени работает федеральной судьей Волгоградского областного суда.

Все эти факты только подогревали интерес журналистов и общественности к тому, насколько суровым будет приговор экс-сотруднику ФСИН. В результате судья вынесла вердикт - 3 года условно.

Напомним, что смертельное ДТП произошло еще 14 февраля 2016 года. В Центральном районе Волгограда на пересечении ул. Пражской с проспектом Ленина.

Экс-начальник ИК-26 Андрей Козловский за рулем джипа Toyota Land Cruiser при повороте в сторону ул. 7-й Гвардейской, наехал на пенсионерку, переходившую по «зебре», от чего 81-летняя женщина впоследствии скончалась в больнице.