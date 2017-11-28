В Волгограде вынесут приговор экс-начальнику ИК-26, задавившему пенсионерку

Смертельное ДТП произошло еще 14 февраля 2016 года. В Центральном районе Волгограда на пересечении ул. Пражской с проспектом Ленина.

Экс-начальник ИК-26 Андрей К. за рулем джипа Toyota Land Cruiser при повороте в сторону ул. 7-й Гвардейской, наехал на пенсионерку, переходившую по «зебре», от чего 81-летняя женщина впоследствии скончалась в больнице.

При этом туда ее доставила не «скорая», а сам виновник наезда, который затем вернулся на место ДТП и выставил машину также, как до аварии.

В ходе судебных заседаний на основании материалов следствия была озвучена и еще одна важная деталь – в приемный покой больницы пенсионерку буквально занесла на руках женщина. Это могла быть супруга подсудимого - Елена К., работающая судьей Волгоградского областного суда, правда, то обстоятельство, что в момент ДТП она находилась в машине вместе с мужем, женщина отрицала.

Прежде, чем передать дело в суд, полицейские следователи собрали по делу большую доказательную базу. Это данные автотехнической и медико-криминалистической экспертизы, где указано, что Андрей К. нарушил ПДД, а на машине имеются потертости на переднем бампере – в месте контакта с телом погибшей.

Для доказательства того, что экс-начальник ИК-26 покидал место ДТП, была проведена детализация его телефонных переговоров.

На начальном этапе следствия существовала еще и видеозапись момента самого ДТП, но затем она странным образом исчезла из материалов дела, что позволило обвиняемому изменить свою позицию. Если сразу же после ДТП он под роспись и при свидетелях признавался в совершенном преступлении, то затем заявил о своей невиновности. А во время произнесения последнего слова 23 ноября этого года еще раз сказал о непричастности к смертельному наезду на пенсионерку и попросил не назначать ему никакого наказания.