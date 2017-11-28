В Светлоярском районе погорельцам дали временное жилье без света и воды

В Светлоярском районе несколько месяцев семье погорельцев пришлось жить без электричества, холодной и горячей воды. Такое жилое помещение в маневренном фонде предоставила местная администрация.

В ходе проверки, проведенной по обращению местной жительницы о нарушении жилищного законодательства, районная прокуратура установила, что еще в феврале 2016 года семья, у которой сгорел дом, была официально признана нуждающейся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма. В мае 2017 года администрация района их поселила в квартиру, но условия проживания там оказались ненадлежащими.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, в квартире отсутствовало хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, а также электричество. Оказалось, что поставка коммунальных ресурсов была приостановлена из-за образовавшихся долгов у предыдущего нанимателя.

Причем, газовое оборудование и система электроснабжения в квартире, включенной в маневренный фонд, находились в ненадлежащем техническом состоянии.